Turkse rente blijft weer onveranderd

Economen rekenden in doorsnee al op het handhaven van het rentetarief. Het was de vijfde beleidsvergadering op rij waarop de rente bleef staan. Het inflatietarief in Turkije beweegt momenteel rond de 22 procent, ruim boven de doelstelling van 5 procent die door de bank wordt gehanteerd. Verder heeft Turkije te maken met een hoge werkloosheid en stijgende voedselprijzen.

