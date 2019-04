Bristol-Myers Squibb goed uit de startblokken

De opbrengsten kwamen 14 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 5,9 miljard dollar. Dat kwam onder meer door sterke verkopen van kankermedicijnen Opdivo en Yervoy en bloedverdunner Eliquis. Onder de streep hield de onderneming 1,7 miljard dollar over, tegen een winst van 1,5 miljard dollar een jaar eerder. Verder is de winstverwachting voor heel 2019 wat opgekrikt.

Het Amerikaanse Celgene wordt voor 74 miljard dollar ingelijfd door Bristol-Myers Squibb. De begin jaar aangekondigde deal behoort tot de grootste overnames ooit in de biotech- en farmaciesector. Het is de bedoeling dat de samensmelting in het derde kwartaal van dit jaar is afgerond.

Ook branchegenoot AbbVie spreekt overigens van een goede start van het jaar. De farmaceut heeft zijn winstprognose eveneens verhoogd. Wel ging de omzet door ongunstige wisselkoerseffecten licht omlaag, van 7,9 miljard naar 7,8 miljard dollar. De nettowinst zakte van 2,8 miljard naar 2,5 miljard dollar. Bij zijn belangrijke ontstekingsremmer Humira kampt AbbVie al een tijdje met concurrentie van goedkopere varianten.