Overmacht dwarsboomt productie Shell Moerdijk

Force majeure is een juridische term die oliebedrijven beschermt als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen. De gevolgen voor andere producten zijn volgens Shell nog niet duidelijk.

In Moerdijk en Pernis voeren werknemers actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Personeel in Moerdijk weigert onder meer overuren te maken, waardoor een grootscheepse onderhoudsbeurt aan een zogeheten cracker langer zal duren dan eerder gepland. Shell kon daarvoor nog geen nieuw tijdspad schetsen. In Pernis zorgen de acties er voor dat de productie lager uitvalt.