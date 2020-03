Saudi-Aramco overstroomt markt met olie

De toestroom van de olie is een kwart meer dan die van vorige maand. Handelsprijzen liepen al terug. Volgens oliekenners heeft Aramco nu zelfs zijn strategische voorraden ingeschakeld in het prijsoffensief tegen concurrenten zoals Rusland.

Vrijdag kwamen Saoedi-Arabië en Rusland niet tot een vergelijk over een extra productiebeperking van ruwe olie tot het equivalent van 1,5 miljoen vaten extra per dag. Daarop verlaagden de Saoedisch in het weekend hun prijzen.

De prijs van Brentolie daalde daarop maandag met 24%, maar herstelde dinsdag met 8%. Het gaat om termijnmarktprijzen, waarvan het effect met grote vertraging zichtbaar wordt aan de pomp.

Volgens Saoedi-Arabië was een prijsdaling voor de komende maanden hard nodig om, bij een overschot in de markt, de tarieven te stabiliseren, zodat alle leden van het oliekartel hun marges overeind kunnen houden.

Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie uit zonnepanelen en windmolenparken snel toe, waardoor de behoefte aan ruwe olie als brandstof vermindert.