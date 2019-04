Cyprus scoort met 30-jarige obligatie

Investeerders kijken uit naar een langlopende Cypriotische staatsobligatie. Ⓒ AFP

Amsterdam - Een staatsobligatie van Cyprus met een looptijd van maar liefst dertig jaar heeft €5,9 miljard van beleggers aangetrokken, veel meer dan de €750 miljoen die was geraamd. Dat is zeer opmerkelijk, aangezien het eiland vijf jaar geleden nog steun nodig had van de Europese Unie en het IMF.