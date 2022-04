Binnenland

Kabinet sluit koopkrachtdaling in 2023 niet uit

De koopkracht zou, na de klap in dit jaar, ook in 2023 wel eens kunnen wegzakken. Het kabinet houdt in elk geval rekening met een daling en wil door de huidige onzekerheid besluiten over de portemonnee de komende tijd telkens op korte termijn nemen.