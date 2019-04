'Wall Street verwerkt stortvloed aan cijfers'

New York - Beleggers op Wall Street verwerken donderdag een stortvloed aan bedrijfscijfers. Voor techreus Microsoft lonkt een hogere opening die de beurswaarde boven de 1000 miljard dollar stuwt. Andere bedrijven die de boeken openden zijn onder meer Facebook, Tesla en UPS. Aandelen van Amerikaanse banken komen waarschijnlijk in beweging na berichten over een mogelijke versoepeling van de zogeheten 'Volcker Rule' die handel voor eigen rekening verbiedt.