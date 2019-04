Hoogste baas AF-KLM nu commissaris bij KLM

Over de benoeming van Smith was de voorbije periode een hoop te doen. Vooral binnen KLM bestond grote weerstand tegen zijn benoeming, uit angst voor het verder overhevelen van taken en macht van Amstelveen naar Parijs. Scheidend president-commissaris Hans Smits van KLM legde eerder uit dat de aanstelling van Smith nu mogelijk is, omdat de posities van topman en voorzitter bij Air France-KLM sinds kort uit elkaar zijn getrokken.

Pieter Elbers ontkende eerder dat de aanstelling van Smith onderdeel was van zijn herbenoeming voor een periode van vier jaar als baas van KLM. Elbers kreeg donderdag formeel de steun van de aandeelhouders evenals operationeel directeur René de Groot, die ook werd herbenoemd.

Belangenverstrengeling

De ondernemingsraad van KLM, die zoals bekend tegen de benoeming van Ben Smith bij KLM was, stemde formeel tegen. Volgens voorzitter Jan Willem van Dijk kan de dubbelfunctie leiden tot belangenverstrengeling. Daarnaast was Van Dijk ontstemd over de manier waarop Smith de functie heeft verkregen. Hij doelde daarmee op de vermeende koppeling aan de goedkeuring voor herbenoeming van Elbers.

Elbers zelf liet weten blij te zijn met zijn herbenoeming. ,,Ik zie er zeer naar uit om samen met alle fantastische collega’s in het bedrijf, de komende vier jaar onze schouders er weer onder te zetten en door te gaan op de ingeslagen weg."

Verder werd akkoord gegaan met de benoeming van Janine Vos in de raad van commissarissen. Zij is personeelsdirecteur van Rabobank. Carlsberg-topman Cees ’t Hart schuift door naar de voorzitterspositie, als opvolger van Smits. Naast Smits nam ook Annemieke Roobeek afscheid als commissaris.