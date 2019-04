Column: Een grote groene goocheldoos

Het WindShareFund investeert onder meer in windmolens. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Amsterdam - Het WindShareFund geeft GreenBonds om groei en expansie van het bedrijf te versnellen. U wordt uitgenodigd om mee te investeren in meer impact op de energietransitie. Deelname is al mogelijk vanaf €500. WindShareFund geeft maximaal 9800 obligaties van €500 per stuk uit. In totaal wil de aanbieder €4,9 miljoen aan geld ophalen.