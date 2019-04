Column: Vraagtekens na recordregen

Het antwoord zit in de nettowinstmarge, ofwel dat wat er onder aan de streep overblijft afgezet tegen de omzet. De marge is de laatste tien jaar alleen maar gestegen, van zes procent van de omzet naar boven de tien procent. De verlaging van de vennootschapsbelasting draagt daar vanzelfsprekend aan bij.

Wat ook anders is, is de stabiele lage rente. Vroeger, lang, lang geleden kreeg je nog vijf procent rente op een deposito of spaarrekening. Dat maakte de keuze simpel: of die risicoloze vijf procent, of aandelen die statistisch rond de acht procent rendeerden.

Wie geen zin had om voor die drie procent badend in het zweet wakker te worden als beurzen weer eens corrigeerden, had tenminste een alternatief. Nu is dat niet het geval. Het is nu eerder zes procent voor aandelen tegen nul op een spaarrekening. Het is zeker een verklaring voor de zonnige stemming op de internationale beurzen.

Private equity

Een andere manier om wat rendement te maken, is door te kiezen voor alternatieve beleggingen. Weliswaar met meer risico, niet in de laatste plaats omdat ze buiten het toezicht van de AFM vallen.

Populair zijn beleggingen in private equity, rechtstreeks deelnemen in jonge, snelgroeiende ondernemingen. Deze vorm van investeren was tot voor kort alleen toegankelijk voor zeer vermogende particulieren vanwege de hoge instapdrempel. Een basisinvestering van een miljoen euro is echt geen uitzondering en bij zo’n bedrag moet je met het oog op spreiding toch al gauw over een miljoen of tien, vijftien beschikken.

Gelukkig geldt ook hier de aloude economische wet dat vraag een markt creëert en door wat zaken te clusteren kunnen beleggers tegenwoordig al terecht vanaf 100.000 euro. Dat is nog steeds een hoop geld maar voor menigeen geen onoverkomelijke hobbel. Zeker als er rendementen van tien tot twaalf procent in het verschiet liggen.

Tegenover het zoet van dat rendement staat dan wel het zuur van de verplichte looptijd van meerdere jaren, slechte verhandelbaarheid en geen invloed op de samenstelling van de portefeuille.

Vakantiewoningen

Een andere categorie die de laatste tijd erg in trek is zijn vakantiewoningen. Zo kondigde Center Parcs pas geleden nog de verkoop van 651 vakantiehuisjes aan voor in totaal 160 miljoen euro. Beleggers, particulier en institutioneel, stonden in de rij om deel te nemen. Center Parcs is nog maar een van de aanbieders. Op het internet wemelt het van partijen die vakantiehuisjes als belegging aanbieden, waarbij de mix van eigen gebruik en rendement de voorkeur geniet.

Net als bij private equity geldt hier hetzelfde risico van de verhandelbaarheid. Daarbij komen nog de gebruikelijke risico’s van leegstand en onderhoud, want voor je het weet loop je mee te betalen voor de schoonmaak van het gezamenlijke zwembad en het honorarium van de badmeester. Bovendien kan het verlies bij gedwongen verkoop aardig in de papieren lopen. Het renterisico laten we buiten beschouwing, omdat we ervan uitgaan dat de periode van lage rente de komende jaren nog wel zal aanhouden.

Ook zien we dat het aanbod snel toeneemt en dat is een veeg teken. Mij bekruipt het gevoel dat over enkele jaren half Nederland vol staat met vakantieparken. Wie al die huisjes moet gaan huren, is mij een raadsel. Misschien gaan de eigenaren zelf wel in elkaars huisjes zitten. Op die manier loopt de omzet lekker door maar verdient niemand wat. Zoals een Engels spreekwoord luidt: wat de wijze man in het begin doet, doet de domme op het eind.

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis, beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden).