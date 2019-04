Zuckerberg $4,5 miljard rijker na Facebook-rally

Daarmee heeft de Facebook-oprichter dit jaar al $24 miljard verdiend, het meeste van alle miljardairs op de lijst van dataverzamelaar Bloomberg.

Het gaat om virtueel vermogen, afhankelijk van de beurskoers van Facebook, die woensdag steeg na sterke prestaties. Donderdag koerst de site 6% hoger bij $193,38 per aandeel. Dit jaar staat Facebook alweer 40% hoger.

Daarmee verdwijnen de gevolgen van de schandalen, zoals het delen van privégegevens van 125 miljoen gebruikers van Facebook met Cambridge Analytica, niet naar de achtergrond.

Facebook blijft in opspraak doordat de persoonlijke informatie van miljoenen Facebookgebruikers in de VS zou zijn misbruikt ten behoeve van Donald Trumps campagne voor de presidentsverkiezingen.

Hij erkende vorige week wachtwoorden en gegevens van 1,5 miljoen gebruikers per ongeluk onbeveiligd opgeslagen te hebben.

Zuckerberg meldde tussen $3 en $5 miljard te reserveren voor schadeclaims na meerdere grote privacyschendingen.

Die inbreuk volgt op de garanties die Zuckerberg in hoorzittingen in de VS, EU en het Verenigd Koninkrijk gaf voor betere bescherming van data van zijn gebruikers.

Overheden zinnen op maatregelen omdat Facebook de gegevens van hun burgers onvoldoende zou beschermen.

