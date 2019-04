Groen licht voor herbenoemingen Heineken

Rosemary Ripley en Ingrid-Helen Arnold nemen de plek in van Hans Wijers en Yonca Dervisoglu. De voorzittershamer wordt overgenomen door Jean-Marc Huët. Michel de Carvalho, de echtgenoot van de enige dochter van Freddy Heineken, Charlene Heineken-de Carvalho, werd ook herbenoemd als commissaris. Hij zit sinds 1996 in de raad van commissarissen.

Ook het dividendvoorstel kreeg een fiat van de investeerders. Het gaat voor het jaar 2018 om 1,60 euro per aandeel. Er is al een interim-dividend van 0,59 euro uitgekeerd in augustus, waardoor er nog een slotdividend van 1,01 euro resteert. Het aandeel noteert op 29 april ex-dividend.

Heineken Holding hield ook zijn aandeelhoudersvergadering en ook daar werden alle agendapunten goedgekeurd. Charlene Heineken-de Carvalho en Michel de Carvalho werden herbenoemd als uitvoerend bestuurders voor vier jaar. Charlotte Kwist krijgt een nieuwe termijn van vier jaar als niet-uitvoerend bestuurder.