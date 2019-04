Zeven tips om écht te verdienen op de vrijmarkt

Ook dit jaar zal het weer druk zijn op de vrijmarkt in het Amsterdamse Vondelpark, waar alleen kinderen tot 16 jaar hun spulletjes, en misschien ook die van opa en oma, mogen verkopen. Ⓒ Foto ANP

Zin in een uitgebreide vakantie deze zomer? Als je het slim aanpakt, kun je zaterdag op de vrijmarkt honderden euro’s verdienen. Experts geven hun tips om snel je kleedje leeg te verkopen. Of ga zelf op zoek naar pareltjes in het aanbod, zoals veilinghuiseigenaar Vincent Zwiggelaar. „Voor twee euro tikte ik eens tien oude voetbalprogramma’s op de kop, die tweehonderd euro per stuk waard bleken te zijn.”