Orders Nederlandse industrie verder omlaag

Zoetermeer - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie groeide in juli in hetzelfde langzame tempo als een maand eerder. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) wijzen de signalen op een "slechts lichte verbetering" van de bedrijfsomstandigheden. De nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland namen voor de tweede maand op rij af.