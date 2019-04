Tech en 3M geven Wall Street kleur

De Dow stond omstreeks 19.40 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 26.494 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 2930 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 8128 punten.

Facebook won 6,1 procent na sterke kwartaalcijfers van het socialmediabedrijf. Beleggers lieten zich duidelijk niet van de wijs brengen door de 3 miljard dollar die Facebook opzij zet voor een verwachte boete van de Amerikaanse toezichthouder FTC. Aanleiding daarvoor zijn verschillende schandalen, waaronder dat met Cambridge Analytica, waarbij Facebook het niet zo nauw nam met de privacy van zijn gebruikers.

Microsoft

Beleggers op Wall Street zijn ook erg enthousiast over de resultaten van Microsoft. De beurswaarde van de techreus kwam hierdoor kortstondig boven de 1000 miljard dollar uit. Microsoft (plus 3,4 procent) deed wederom goede zaken met zijn clouddiensten. Zowel de omzet als de winst dikte hierdoor stevig aan.

Industrieel concern 3M kelderde ruim 13 procent. De producent van onder meer zelfklevende memobriefjes (Post-It) en plakband (Scotch) verlaagde zijn winstverwachting voor 2019 en schrapt duizenden banen.

Tesla

Tesla leverde 4,2 procent aan beurswaarde in. De maker van elektrische auto's zette weer een verlies in de boeken na twee kwartalen op rij zwarte cijfers. Het bedrijf werd naar eigen zeggen getroffen door onvoorziene omstandigheden, waardoor minder Tesla's van de band rolden.

Comcast opende lager na zijn kwartaalbericht, maar boog het openingsverlies om in een winst van 3,3 procent na mediaberichten over een mogelijke verkoop van zijn belang in streamingdienst Hulu aan Disney (plus 2,4 procent). Verder kwamen meerdere bedrijven met een teleurstellend handelsbericht naar buiten. Pakketbezorger UPS meldde een lagere winst mede vanwege het strenge winterweer en zakte 7,3 procent. De in New York genoteerde Canadese vliegtuig- en treinenbouwer Bombardier stelde zijn winst- en omzetverwachtingen voor dit jaar naar beneden toe bij en verloor bijna 18 procent.

De euro was 1,1133 dollar waard, tegen 1,1136 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 65,81 dollar. Brent steeg 0,6 procent in prijs tot 75,00 dollar per vat.