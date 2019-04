Nog een corruptieonderzoek bij Glencore

Het in Londen genoteerde Glencore maakte donderdag nabeurs bekend door de CFTC op de hoogte te zijn gesteld over het onderzoek. Volgens het bedrijf is betreft het onderzoek hetzelfde onderwerp als het Amerikaanse justitieonderzoek. Toen dat onderzoek in juli vorig jaar aan het licht kwam kreeg Glencore een flinke tik op de beurs.

De openbare aanklagers in de VS kijken naar handel in Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Venezuela sinds 2007. Er zijn mogelijk overtredingen geweest van de Amerikaanse regels tegen corruptie en witwassen. In Congo heeft Glencore grote mijnen voor koper en kobalt en er zijn verdenkingen dat er omkooppraktijken zijn geweest.