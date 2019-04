Oud-minister van Financiën Witteveen overleden

De econoom Witteveen was minister van Financiën in het kabinet-Marijnen (1963-1965) en in het kabinet-De Jong (1967-1971). Tussen 1973 en 1978 was hij directeur bij het Internationaal Monetair Fonds.

Naast die bij het IMF vervulde hij ook andere internationale functies, zo was hij onder meer gouverneur van de Europese Investeringsbank. In de jaren 80 bekleedde hij tal van posten in het Nederlandse bedrijfsleven en was hij onder meer president-commissaris bij verzekeraar Nationale Nederlanden en belegger Robeco.

Hoogleraar

Witteveen promoveerde in 1947 op 26-jarige leeftijd aan de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) in Rotterdam met een dissertatie over 'Loonhoogte en werkgelegenheid'. Hetzelfde instituut benoemde hem in 1948 tot hoogleraar in de conjunctuur en economische politiek. Hij zou die functie vijftien jaar blijven vervullen. Zijn politieke loopbaan begon in 1958, toen hij voor de VVD in de Eerste Kamer kwam.

Witteveen was aanhanger van de mystieke Soefi Beweging. Zijn zoon Willem, Eerste Kamerlid voor de PvdA, kwam in 2014 samen met vrouw en dochter om het leven bij de vliegramp met de MH17.