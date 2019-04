Amazon verrast met forse winststijging

De winst per aandeel was ruim $7,09 per aandeel, tegen ruim $4,72 aan inschattingen van analisten verzameld door Refinitiv, een stijging met ruim 116%.

Topman Jeff Bezos kon nabeurs op Wall Street een forse koerswinst notereren van bijna 7%.

De kwaraalomzet van Amazon, dat een groot deel van zijn inkomsten uit datacenteractiviteiten in AWS (Amazon Web Services) en ondersteunende diensten haalt, voldeed met $59,7 miljard aan de inschatting van de analistengemeenschap. Dat was goed voor een omzetstijging met 16,9%. AWS alleen was goed voor $7,7 miljard van de omzet, ook volgens consensus.

De omzetgroei in Noord-Amerika verzadigde: de 46% kwartaalgroei van vorig jaar vergeleken met dezelfde drie maanden in 2017 wordt met een 17% toename nu niet meer benaderd.

Ook de totale groepsomzetgroei bleef met 9% achter bij een toename van 35% over het vorig jaar.

Het aandeel staat dit jaar 28% hoger.

