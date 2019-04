'Like' voor Facebook op verdeeld Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag verdeeld gesloten. De technologiesector deed het onder aanvoering van Facebook en Microsoft goed. Post-It-fabrikant 3M sleurde daarentegen de toonaangevende Dow-Jonesindex omlaag. Beleggers in New York verwerkten verder nog een flinke reeks resultaten van andere grote ondernemingen, zoals Tesla en UPS.