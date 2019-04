Verlies Galapagos kleiner dan gedacht

Galapagos zette een verlies van 48,7 miljoen euro in de boeken, tegen 37,3 miljoen euro negatief een jaar eerder. Kenners rekenden in doorsnee op een min van 61,3 miljoen euro. Het operationeel verlies kwam uit op 53,2 miljoen euro, van een negatief resultaat van 32 miljoen euro vorig jaar. De opbrengsten bedroegen 40,9 miljoen euro, van een omzet van 44,8 miljoen euro in de eerste verslagperiode van 2018.

De kaspositie van Galapagos kwam aan het eind van het kwartaal uit op 1,2 miljard euro. Topman Onno van de Stolpe sprak van ,,één van de meest historische kwartalen'' uit de bijna 20-jarige geschiedenis van het bedrijf. Er werden belangrijke onderzoeksdoelen rondom het belangrijkste medicijn filgotinib behaald. Filgotinib is een ontstekingsremmer voor de behandeling van onder meer reuma. Bij succesvolle uitrol kan het een potentiële blockbuster worden die miljarden waard is.

Financieel topman Bart Filius wees op de operationele cashburn van 76,3 miljoen euro. ,,Gelet op de groei die we dit jaar verwachten in ontwikkelingsactiviteiten, bevestigen we onze operationele cash burn-verwachtingen voor het hele jaar 2019 van 320 miljoen tot 340 miljoen euro'', zo gaf hij aan.