AEX zakt weg met tegenwind tech; belegger dumpt Beter Bed

De AEX-index noteert rond kwart over negen 0,7% lager op 678,9 punten. De Midkap-index gaat 0,5% achteruit naar 1001,2 punten.

Andere Europese beurzen nemen ook gas terug. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen raken tot 0,6% kwijt.

Op Wall Street zat de stemming er gisteravond goed in. De Dow zette weer een nieuwe piek neer. Techbeurs Nasdaq was nog beter op dreef, waarmee de herstelbeweging in voorgaande dagen een mooi vervolg kreeg. President Biden heeft met zijn handtekening onder het omvangrijke steunpakket de weg definitief vrijgemaakt naar stimulering van de Amerikaanse economie. Ook in Japan hadden beleggers er zin in. De Nikkei-index liep vanochtend flink op door het optimisme over het economische herstel.

De Britse economie is in januari gekrompen als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de Brexit had een negatief effect. Toch was de teruggang veel minder sterk dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend.

Zorgen bijwerkingen

Washington zou volgens Reuters de Europese Unie hebben geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de VS geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen. Steeds meer Europese landen schorten ondertussen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen.

Prosus onderuit

In de AEX koerst Prosus onderaan met een achteruitgang van 4%. De terugtrekkende beweging bij de Chinese techreus Tencent vanwege de vrees voor meer toezicht door de Chinese autoriteiten speelt de techinvesteerder parten. Chipfondsen ASML en ASMI moeten ook terrein prijsgeven met minnen van 1,6% respctievelijk 1,4%. Online betalinsverwerker Adyen kijkt aan tegen een verlies van 1,8%.

ArcelorMittal prijkt bovenaan. Het staalconcern dikt 2,9% aan. Galapagos dat later komende maandag terugvalt naar de Midkap-index wint 1%

ING krijgt er 0,2% bij ondanks dat analisten van LBBW schroefden hun aanbeveling voor het financiële concern terugschroefden.

Bij de middelgrote fondsen gaat beursintermediar FlowTraders aan kop met een winst van 1%. Chiptoelevernacier Besi daarentegen levert 3,1% in.

AScX-fonds Sif is in trek met een plus van 3,6%. De platformbouwer boekte ondanks een lagere productie in 2020 toch meer winst en gaat weer dividend uitkeren.

Lokaal fonds Beter Bed duikt bijna 10% omlaag. De beddenverkoper keerde afgelopen jaar terug in de zwarte cijfers, maar passeert desondanks het dividend over 2020.

