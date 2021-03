Techdomper zet AEX op flink verlies

Rond 12.30 uur noteert de AEX-index 1,1% lager op 675,9 punten. De AMX gaat 0,7% achteruit naar 996,9 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,7%) kleuren eveneens rood.

Naast de onrust rond Prosus en Tencent hebben techfondsen vandaag last van de oplopende obligatierentes in de VS. „De belangrijkste factor is momenteel dat de beurzen onder druk komen als de rente omhoog gaat, zoals vandaag het geval is. En als de rente onder druk komt, gaan de beurzen weer omhoog”, zegt analist Corné van Zeijl (Actiam). Het gat tussen de Amerikaanse en Duitse tienjaarsrente is de afgelopen drie maanden ook niet zo groot geweest als nu, aldus Van Zeijl.

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq gaat vanmiddag naar verwachting 1,7% lager van start. Voor de Dow Jones-index wordt een vlakke opening voorzien. Op Wall Street zat de stemming er donderdagavond wel goed in. De Dow Jones en de S&P 500 stegen naar recordhoogte.

Prosus onderuit, ABN Amro veert op

In de AEX staat techinvesteerder Prosus vandaag stijf onderaan met een neergang van 6%. De Chinese techreus Tencent, waarin Prosus een belang van ruim 30% bezit, heeft een boete van €64.000 gekregen van de overheid in Peking wegens concurrentievervalsing. Ook 11 andere grote Chinese techbedrijven ontvangen boetes. Beleggers vrezen dat de boetes een opmaat zijn naar strenger toezicht door financieel toezichthouders in China en dat Tencent zijn betalingsdienst WeChat Pay zal moeten onderbrengen in een apart bedrijf, dat dan meer als bank wordt gereguleerd. „De Chinese overheid wil een steeds grotere vinger in de pap hebben bij de grote techbedrijven”, stelt analist Van Zeijl.

De chipmachinefabrikanten ASMI (-3,4%) en ASML (-2,2%) moeten ook stevig terrein prijsgeven door de aantrekkende rentes. Online betalingsverwerker Adyen kijkt aan tegen een verlies van 3,1%.

ABN Amro is de koploper bij de hoofdfondsen met een plus van 1,2%. Het bankconcern veert daarmee weer op nadat de koers onder druk kwam door het nieuws dat de onderneming per maandag 22 maart uit de AEX wordt gezet en terugvalt naar de AMX. Staalfabrikant ArcelorMittal wordt ook 1,2% hoger verhandeld.

In de AMX is koffie- en theefabrikant JDE Peet’s (+1,7%) de grootste stijger. Het moederbedrijf van Douwe Egberts kwam deze week met jaarresultaten die niet in de smaak vielen bij beleggers.

Smallcapfonds Sif is in trek met een plus van 4,8%. De platformbouwer boekte ondanks een lagere productie in 2020 toch meer winst en gaat weer dividend uitkeren.

Lokaal fonds Beter Bed gaat 10,5% omlaag. De beddenverkoper keerde afgelopen jaar terug in de zwarte cijfers, maar passeert desondanks het dividend over 2020.

