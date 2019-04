Starbucks verhoogt winstverwachting

Starbucks rekent nu voor 2019 op een winst per aandeel in een bandbreedte van 2,75 dollar tot 2,79 dollar. Eerder stond die prognose nog op 2,68 dollar tot 2,73 dollar. In het afgelopen tweede kwartaal van zijn boekjaar kwam de winst uit op 663,2 miljoen dollar, of 0,53 dollar per aandeel. Een jaar geleden was dat nog 660,1 miljoen dollar.

Starbucks zette een omzet van ruim 6,3 miljard dollar in de boeken. Ook dat was hoger dan een jaar terug, toen er nog voor iets meer dan 6 miljard dollar aan opbrengsten werden gerealiseerd. Het aandeel Starbucks ging in de Amerikaanse nabeurshandel duidelijk omhoog.