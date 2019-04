Uber prijst aandelen op 44 tot 50 dollar

Vermoedelijk vindt de beursgang op Wall Street in mei plaats, maar de precieze datum is nog niet bekendgemaakt. Er wordt al geruime tijd uitgekeken naar de beursgang van de onderneming.

Het in San Francisco gevestigde Uber zou bij zijn beursgang tot maximaal ruim 91 miljard dollar waard zijn. Het gaat daarmee om een van de grootste beursgangen van een Amerikaans technologiebedrijf ooit, al is de waarde minder hoog dan waar aanvankelijk aan werd gedacht. Dat heeft mogelijk te maken met de matige prestaties op de beurs van de kleinere branchegenoot Lyft, die onlangs debuteerde op Wall Street.

Cijfers

Tot de grootste investeerders van in het in 2009 opgerichte bedrijf behoort onder meer het Japanse technologieconcern SoftBank. PayPal investeert via een private plaatsing ongeveer 500 miljoen dollar in Uber.

In zijn honderden pagina's tellende ingediende aanvraag bij beurstoezichthouder SEC meldde Uber dat het in het eerste kwartaal een verlies draaide van 1 miljard tot 1,1 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 3,7 miljard dollar. De omzet was in die periode 3 miljard tot 3,1 miljard dollar, tegenover 2,6 miljard een jaar eerder.