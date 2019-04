Ford profiteert op thuismarkt

Ford behaalde bijna al zijn winst in de Verenigde Staten, mede dankzij het succes van verschillende modellen pick-uptrucks. Op andere markten werd juist geld verloren, maar minder dan verwacht. Ook in Europa werd een kleine winst geboekt, terwijl de financieringstak van de onderneming groei liet zien.

,,We hebben nog een boel werk te doen'', zo zei financieel topman Bob Shanks wel. Maar hij heeft er vertrouwen in dat de resultaten over heel 2019 hoger uit zullen komen dan 2018. Ford zette in het eerste kwartaal een winst van bijna 1,2 miljard dollar in de boeken, van ruim 1,7 miljard dollar een jaar eerder. De omzet kwam 4 procent lager uit op 40,3 miljard dollar.