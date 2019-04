Shell verwacht snel einde aan acties

Shell heeft naar eigen zeggen een verbeterd en ultiem voorstel gedaan, hoger dan oorspronkelijk gepland omdat de looptijd van de cao wordt uitgebreid naar drie jaar. Het betreft een structurele loonsverhoging van 3 procent in 2019, van 2 procent in 2020 en van 2,5 procent in 2021. Verder komt er een verdienste van 1,5 procent per jaar voor de looptijd van de cao, afhankelijk van schaal en werkprestaties.

Volgens Verburg komt het actiecomité vrijdagmiddag om 14.00 uur bijeen om over het voorstel te praten. De bondsman verwacht dat er nog een aantal ,,harde noten gekraakt moeten worden" alvorens wordt beslist om de acties te staken.

Op de locaties in Moerdijk en Pernis werd dagen actie gevoerd. Die zorgden er onder meer voor dat Shell force majeure verklaarde op de productie van chemieproducten in Moerdijk. Dat is een juridische term die oliebedrijven beschermt als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.