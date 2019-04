Mattel doet goede zaken met Barbie

Marktpartijen maakten zich vooraf zorgen over een mogelijke afzwakking van de Barbie-verkopen, door de later dit jaar te verschijnen nieuwe Frozen-film. Daarvan worden de licenties voor de populaire poppen gehouden door rivaal Hasbro. De prestaties van Mattel, samen met de onverwachte winst van Hasbro eerder deze week, wijzen er volgens kenners ook op dat Amerikaanse speelgoedfabrikanten het faillissement van winkelketen Toys 'R' Us achter zich hebben gelaten.

Hoewel Mattel een verlies in de boeken zette en een lagere omzet behaalde dan een jaar eerder, waren de cijfers duidelijk beter dan in doorsnee werd voorzien. Onder de streep resteerde een verlies van 183 miljoen dollar, van een negatief resultaat van 311,3 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten kwamen uit op ruim 689 miljoen dollar, van ruim 708 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het bedrijf zette verder meer dan 27 miljoen dollar opzij vanwege de terugroep van de ‘Rock ‘n Play Sleeper’ in de Verenigde Staten door onderdeel Fisher Price.