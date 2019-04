Hogere omzet voor Corbion

Corbion zette voor 228,9 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder en werd voor een groot deel veroorzaakt door positieve wisselkoerseffecten. Op eigen kracht was sprake van een groei met 1,5 procent. Wel was bij Corbion sprake van hogere verliezen bij het onderdeel Innovation Platforms. Dat zorgde voor een daling van het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) van 6,7 procent tot 34,9 miljoen euro.

Topman Tjerk de Ruiter noemde het bemoedigend om te zien dat de tak Bakery weer groei vertoonde. De al verwachte daling van de omzet bij Biochemicals zal waarschijnlijk in de komende kwartalen aantrekken. Corbion herhaalde zijn doelstellingen voor heel het jaar.