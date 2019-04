Omzetgroei voor Pearle-moeder GrandVision

De opbrengsten in de eerste drie maanden van het jaar stegen met 6,7 procent tot 974 miljoen euro. Op autonome basis, dus zonder invloed van wisselkoersen of overnames, was er sprake van 5,7 procent groei. Het sterkst stegen de inkomsten op nieuwe markten, zoals in Zuid-Amerika en Azië. Topman Stephan Borchert benadrukt daarnaast dat ook in gevestigde markten, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, duidelijk sprake was van omzetgroei.

De stijging van 0,2 procent van de aangepaste operationele winst (ebita) hield geen gelijke tred met de omzet, waardoor de winstmarge kleiner werd. GrandVision wijt dat onder meer aan wisselingen aan de top voor de Benelux. Ook moest het concern nieuw personeel werven voor digitalisering en logistieke activiteiten.

Het bedrijf blijft bij zijn doelstellingen voor de middellange termijn. GrandVision mikt onder andere op een omzetgroei van 5 procent tegen gelijke wisselkoersen. Daarnaast blijft het concern zich de komende tijd roeren op de overnamemarkt voor middelgrote tot grote aankopen.