Wereldhave kampt met veel bankroete winkels

Het bankroete Intertoys had elf vestigingen in panden van Wereldhave. Ook was er nog een franchisevesting van de speelgoedketen, die buiten het faillissement viel. Wereldhave heeft met Green Swan, de nieuwe eigenaar van Intertoys, afspraken gemaakt waardoor er tien filialen in zijn winkelcentra open kunnen blijven.

Bij kledingketen CoolCat gaat het om zes winkels, voor Sissy-Boy en de eveneens omgevallen budgetdrogisterijketen Op=Op Voordeelshop elk om één zaak. Ook voor deze ketens zit er een doorstart in, maar dit betekent niet dat alle winkels gegarandeerd openblijven. De precieze gesprekken hierover met nieuwe eigenaren lopen nog. Het bedrijf hoopt bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers in de zomer meer duidelijkheid te hebben.

Wereldhave heeft niet alleen winkelvastgoed in Nederland, maar is tevens actief in België en Frankrijk. De bruto-huurinkomsten van Wereldhave kwamen afgelopen verslagperiode uit op 51,3 miljoen euro, 7 procent meer dan in het eerste kwartaal in 2018. De bezettingsgraad van alle panden nam wel iets af, tot 95,2 procent. De winstverwachting voor heel 2019 blijft voorlopig tussen de 2,75 euro en 2,85 euro per aandeel.