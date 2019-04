Signify ziet opbrengsten verder krimpen

De opbrengsten bedroegen 1,48 miljard euro in de eerste drie maanden van het jaar. In het eerste kwartaal van 2018 was dat nog 1,5 miljard euro, wat neerkomt op een krimp van 1,5 procent. Op vergelijkbare basis, exclusief wisselkoerseffecten, daalde de omzet met 3,3 procent. Onder de streep resteerde een winst van 44 miljoen euro, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook de aangepaste winstmarge (ebita) is verbeterd maar is nog ver onder de doelstelling voor dit jaar tussen de 11 en 13 procent.

"Minder slecht dan verwacht"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen: “Topman Eric Rondolat zei in een toelichting op de cijfers ‘wereldwijde tegenwind’ te zien, maar kon toch resultaten presenteren die iets beter waren dan verwacht, zowel in de omzet als in bedrijfsresultaat en winst. Zelfs de verkoop van de traditionele lampen daalde minder snel dan verwacht, volgens Rondolat een resultaat van de ‘last man standing’-strategie op deze markt.” @woutervanbergen

Signify verwacht om voor led-, professionele en thuisverlichting in heel 2019 een vergelijkbare omzetgroei tussen de 2 en 5 procent te halen. Bij de lampentak gaat het bedrijf uit van een min tussen de 21 en 24 procent.