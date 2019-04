'Bedrijfsresultaten in focus op beurzen'

KPN kampte in het eerste kwartaal wederom met dalende omzetcijfers. Het telecomconcern blijft last hebben van een stevige concurrentie op de mobiele markt. Verder was sprake van hogere herstructureringskosten, waardoor ook de winst lager uitkwam. Galapagos zag het verlies afgelopen kwartaal oplopen ten opzichte van een jaar eerder. Het resultaat zakte echter niet zo hard als kenners vooraf hadden voorzien.

Verlichtingsbedrijf Signify behaalde in het eerste kwartaal een lagere omzet dan een jaar eerder. Het bedrijf lijdt onder de krimp van de traditionele lampenmarkt, maar houdt wel vast aan zijn eerder aangekondigde verwachtingen voor het lopende jaar.

GrandVision

Besi sloot heeft het eerste kwartaal af met veel minder winst op een fors lagere omzet. De daling kwam niet geheel als een verrassing omdat het chipbedrijf net als veel branchegenoten kampt met moeizame marktomstandigheden op eindmarkten wereldwijd.

Optiekbedrijf GrandVision wist de omzet in het eerste kwartaal verder op te voeren. De winstgevendheid van het moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle liep echter terug, onder meer door gestegen personeelskosten.

Fugro

Bodemonderzoeker Fugro zag de vergelijkbare omzet afgelopen kwartaal met meer dan 9 procent stijgen. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de offshore wind en olie- en gasmarkt. Fugro handhaaft zijn prognoses voor 2019, met een verwachting voor onder meer verdere omzetgroei.

Speciaalchemieconcern Corbion zag de opbrengsten afgelopen kwartaal groeien. Winkelvastgoedfonds Wereldhave kampte in Nederland in het eerste kwartaal met veel hurende winkels die failliet gingen, waaronder Intertoys, CoolCat en Sissy-Boy.

Chips

Ook chipmachinemaker ASML staat in de schijnwerpers. Chipmaker Intel, een belangrijke klant van ASML, verwacht dat de opbrengsten in het lopende tweede kwartaal onder de verwachtingen van de markt uit zullen komen. Verder zet de chipgigant het mes in zijn eerder uitgesproken omzetprognose voor heel het jaar. Het aandeel Intel kelderde in de Amerikaanse nabeurshandel fors.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1136 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 64,82 dollar. Brent kostte 0,3 procent minder op 74,14 dollar per vat.