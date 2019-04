Succes eczeemmedicijn stuwt winst Sanofi

De winst van de farmaceut steeg op jaarbasis met 12 procent naar ruim 1,1 miljard euro. De omzet ging in de meetperiode met ruim 6 procent vooruit tot 8,4 miljard euro. Vooral in opkomende markten deed Sanofi goede zaken. Het bedrijf denkt dat de winst per aandeel, exclusief wisselkoerseffecten, in heel 2019 met 3 tot 5 procent zal groeien.

Volgens kenners heeft Sanofi wel dringend nieuwe succesmiddelen nodig, aangezien een aantal wat oudere producten van Sanofi op hun retour lijken door de felle concurrentie op de markt. De komende tijd zal er veel aandacht uitgaan naar de onderzoek- en ontwikkelingsstrategie van het bedrijf.

De Britse medicijnproducent AstraZeneca zag de opbrengsten in het kwartaal met 14 procent aandikken tot bijna 5,5 miljard dollar. De onderneming wist onder meer te profiteren van een hogere vraag naar zijn kankermedicijnen. De operationele winst van het bedrijf steeg met 84 procent tot bijna 1,7 miljard dollar. AstraZeneca herhaalde zijn handhaafde zijn winst- en omzetdoelstellingen.