KPN weert Huawei uit kernnetwerk 5G

Wel ligt er al een voorlopig contract met Huawei over de aanleg van de antenne- en radioapparatuur die nodig is voor de uitrol van de nieuwe mobiele datastandaard, maar dat kan nog worden ‘aangepast dan wel teruggedraaid om het in lijn te brengen met toekomstig Nederlands overheidsbeleid’. Voor de modernisering van het vaste netwerkwerk is het bedrijf in zee gegaan met Nokia.

De overheid laat op dit moment onderzoek doen naar de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van apparatuur uit landen als China. De Verenigde Staten waarschuwen al een tijd om Huawei niet toe te laten vanwege mogelijke invloed van Chinese inlichtingendiensten. Ook de AIVD wees onlangs op de risico’s van het gebruik van Chinese apparatuur. Bewijs dat er via kastjes van Huawei is gespioneerd is nooit gepresenteerd.