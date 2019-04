'Nieuwe Renault-baas wil fusie met Nissan'

Renault-topman Jean-Dominique Senard zou nu aansturen op een samensmelting waarbij beide bedrijven ongeveer 50 procent van de aandelen van het nieuwe fusiebedrijf krijgen, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het hoofdkantoor zou buiten Frankrijk en Japan moeten komen, mogelijk in Singapore.

Renault en Nissan werken al langer nauw samen, maar zouden met een fusie meer kosten kunnen besparen. Ook staan ze samen sterker nu het de automobielindustrie vanwege onder meer de wereldwijde handelsoorlog minder voor de wind gaat terwijl er juist flink moet worden geïnvesteerd in onder meer elektrisch rijden. De vorige poging om de banden aan te halen onder aanvoering van de gevallen automagnaat Carlos Ghosn ging nog uit van dominantie van de Fransen.

Cijfers

Eerder op de dag kwam Renault met kwartaalcijfers. De verkopen en omzet gingen omlaag door forse dalingen in Argentinië en Turkije en het vertrek uit Iran vorig jaar augustus door de Amerikaanse sancties tegen het land.

De wereldwijde verkoop van de gehele groep bedroeg 908.348 voertuigen, een afname met 5,6 procent op jaarbasis. De wereldwijde automarkt ging volgens Renault met meer dan 7 procent omlaag. In Europa verhoogde het bedrijf zijn verkoop, net als in Brazilië. In Rusland was de verkoop vrijwel vlak. In Argentinië en Turkije was echter een scherpe verkoopkrimp te zien door de economische problemen in die landen.

De omzet van Renault zakte met bijna 5 procent tot 12,5 miljard euro. Het concern rekent op een neergang van de wereldwijde automarkt met 1,6 procent dit jaar. Er wordt door het bedrijf voor heel 2019 gemikt op een stijging van de omzet op basis van constante wisselkoersen.