Verkoop en omzet Renault omlaag

De wereldwijde verkoop van de gehele groep bedroeg 908.348 voertuigen, een afname met 5,6 procent op jaarbasis. De wereldwijde automarkt ging volgens Renault met meer dan 7 procent omlaag. In Europa verhoogde het bedrijf zijn verkoop, net als in Brazilië. In Rusland was de verkoop vrijwel vlak. In Argentinië en Turkije was echter een scherpe verkoopkrimp te zien door de economische problemen in die landen.

De omzet van Renault zakte met bijna 5 procent tot 12,5 miljard euro. Het concern rekent op een neergang van de wereldwijde automarkt met 1,6 procent dit jaar. Er wordt door het bedrijf voor heel 2019 gemikt op een stijging van de omzet op basis van constante wisselkoersen.