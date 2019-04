Just Eat groeit vooral internationaal

Just Eat zag het totaal aantal bestelling in de voorbije maanden op jaarbasis met 21 procent stijgen tot 61,4 miljoen. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor leeuwendeel van de orders. Op de thuismarkt steeg het aantal orders met ruim 7 procent tot bijna 32 miljoen. Internationaal was sprake van 40 procent groei.

In Canada ligt Just Eat op koers om het jaar af te sluiten met een positief bedrijfsresultaat. Dat zou de eerste keer zijn in dat land. Verder presteerde het bedrijf naar eigen zeggen ook goed in Italië, Zwitserland en Ierland.

De omzet van Just Eat steeg met 28 procent tot bijna 228 miljoen Britse pond (264 miljoen euro). Het bedrijf handhaafde zijn verwachting voor het hele jaar. Daarbij rekent het op minstens 1 miljard pond omzet. Het bedrijfsresultaat komt naar verwachting uit tussen de 185 miljoen en 205 miljoen pond.