Vivat krijgt provisieboete om Anbang-reis met adviseurs

Verzekeraars SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen, de leven- en schadetak van Vivat (bekend van Reaal en Zwitserleven), hebben elk een boete gekregen van 200.000 euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is omdat ze in april 2017 een reis naar China hebben georganiseerd en ten dele betaald voor 35 medewerkers van financiële dienstverleners waarmee werd samengewerkt. De AFM kreeg in dezelfde maand een anonieme tip hierover en komt na twee jaar van gesprekken en mails met Vivat-medewerkers met een boete.

Chinese muur en Anbang

Doel van de reis was om de genodigden te laten kennismaken met de Chinese cultuur en manier van zakendoen bij Anbang, de Chinese eigenaar van zowel SRLEV als Vivat. Hiervoor werd Anbang bezocht, maar ook de Nederlandse ambassade en de Bank of China. Ook waren er uitstapjes naar de Chinese muur en de Verboden stad. De AFM beschouwt een exclusieve reis als deze als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen.

Ze droegen niet zelf alle kosten overigens. Vivat betaalde ongeveer 111.000 euro aan de Anbang-reis, hiervan zou volgens de AFM 84.900 euro passen in de categorie relevante kosten. Maar Vivat heeft ’slechts’ 75.500 euro doorbelast aan de tussenpersonen. 8.900 euro te weinig dus, oordeelt de AFM.

Provisieverbod

De Vivat-afdelingen hebben volgens de AFM het provisieverbod en een vergelijkbare provisieregeling overtreden. Sinds 2013 betalen klanten hun financiële dienstverlener rechtstreeks. Adviseurs en bemiddelaars mogen voor verzekeringen dus geen vergoeding of beloning (provisie) meer ontvangen van de verzekeraar die de polis aanbiedt. Dat is om ervoor te zorgen dat de tussenpersonen onafhankelijk blijven en zich volledig kunnen richten op de belangen van de klant.

Kon niet in Nederland

Vivat zelf vindt de boetes oneerlijk, blijkt uit het boetebesluit. Volgens de verzekeraar merkt de AFM de reis onterecht aan als provisie. De toezichthouder vindt de betalingen niet direct passen bij de polissen van Vivat, daar denkt de verzekeraar anders over. Ook benadrukt Vivat dat dergelijke presentaties niet in Nederland hadden kunnen plaatsvinden. „Dat argument van de AFM overtuigt niet. Een bedrijfsbezoek en een presentatie op locatie hebben daadwerkelijk toegevoegde waarde.”

Wel of niet exclusief?

Volgens Vivat gebruikt de AFM ook een verkeerde verdeelsleutel bij het berekenen van de doorbelaste kosten. Zo zou Vivat graag zien dat het bezoek aan Anbang niet meetelt als cadeautje. Verder betwist Vivat dat de Anbang-reis exclusief was. Er is namelijk geen ’strenge’ selectie van financieel adviseurs gemaakt, alleen van de instellingen waar zij werken. Er zijn dus ook geen adviseurs afgewezen, betoogt Vivat.

Vivat: Sobere reis

Tot slot noemt Vivat dat reis en verblijf ’een sober karakter hadden’. En dat Vivat al per persoon gemiddeld 2.000 euro in rekening heeft gebracht bij de adviseurs. ’Een flink bedrag voor een vijfdaagse reis’, vindt Vivat, die ook nog benadrukt dat die adviseurs dus ook vijf dagen geen omzet maakten. De AFM gaat in al deze verweren niet mee. De verzekeraar kan nog wel een bezwaarprocedure starten.

Vivat te koop

Vivat staat op dit moment te koop. ASR en consortia van Aegon & Blackstone en Nationale-Nederlanden & Athora worden gezien als de grootste kanshebbers. Outsiders zijn TPG, Achmea en CVC. Ze hebben allen een indicatief bod van minimaal 2 miljard euro gedaan en hebben nu tijd om boekenonderzoek te doen alvorens een partij de voorkeur krijgt om exclusief door te onderhandelen.