Column: krijgt Trump de Fed in zijn macht?

Daden spreken luider dan woorden. Toch draait volgende week alles om de woorden die Fed-voorzitter Jerome Powell kiest. Het staat vast dat de Amerikaanse centrale bank de rentestand onveranderd laat. Een onverwachte rentezet leidt namelijk tot een flinke schok op financiële markten.

Vertrouwen

Bovendien verspeelt Powell dan in één klap het vertrouwen dat hij sinds zijn aantreden in februari 2018 kweekte, door alle belangrijke beleidswijzigingen steeds van tevoren aan te kondigen. Zelfs de zwakke groeicijfers van komende vrijdag kunnen Powell dus niet verleiden om aan de rente te sleutelen.

De kans is namelijk groot dat de economische groei in het eerste kwartaal beduidend lager uitpakte dan de officiële prognose van 1,8%. Zakenbank JPMorgan Chase stelde de schatting in februari al bij naar 1,5%. In het vierde kwartaal kwam die groei nog op 2,2% en de twee kwartalen daarvoor was dat zelfs 3,5% en 4,2%.

Duw

De groeivertraging in de Verenigde Staten is echter niet zo dramatisch als het lijkt. Vorig jaar kreeg de Amerikaanse economie een stevige duw in de rug van de belastingverlaging van president Donald Trump. In de eerste maanden van dit jaar zetten de handelsoorlog met China en het zeer koude winterweer juist een rem op de groei.

Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook dat de economische groei de komende maanden weer wat versnelt. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is behoorlijk hoog, de arbeidsmarkt staat er prima voor met een werkloosheid van minder dan 4% en de loongroei ligt boven de 3%. De inflatie van 1,9% in maart ligt vlakbij de officiële doelstelling van 2%.

Druk

De economie geeft dan ook geen aanleiding voor de Fed om de rente bij te stellen. Toch is het geen uitgemaakte zaak dat een rentezet in 2019 uitblijft. Dat heeft alles te maken met de toenemende druk vanuit het Witte Huis.

Een lagere rente geeft de economie een impuls. Dat zou Trump mooi uitkomen op weg naar verkiezingsjaar 2020. Bovendien wordt de kans een stuk kleiner dat de korte rente onder de lange rente duikt. In het verleden was zo’n omgekeerde rentecurve vaak een voorbode van een recessie. Beleggers zullen een renteverlaging dan ook met gejuich ontvangen.

Valutamarkten

Op valutamarkten ligt dat anders. Een lagere rente maakt het minder lucratief om vermogen in een bepaalde munt aan te houden. Bovendien wekt het weinig vertrouwen, als politici proberen om een voet tussen de deur te krijgen bij de centrale bank. Op futuremarkten prijzen handelaren al een kans in van circa 40% in op een renteverlaging voor de jaarwisseling. Het wordt dan ook interessant om te horen wat Powell straks te vertellen heeft.

Joost Derks is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.