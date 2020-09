Oudere zelfstandige dupe lege ontwikkelingspot

Amsterdam - Kleine zelfstandigen hebben dringend behoefte aan loopbaanadvies nu zij door corona in zwaar weer zitten. Maar de €14 miljoen die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor gratis ontwikkeladviestrajecten is in een maand opgegaan. „Vooral ondernemers boven de 50 jaar komen hierdoor in de problemen”, waarschuwt Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK.