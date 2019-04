AEX dringt met steun KPN verlies terug

Rond kwart voor één stond de AEX 0,1% lager op 566,85 punten. De AMX daalde 0,5% naar 812,9 punten.

Elders in Europa zakte de Britse FTSE 100 0,2%. De Duitse DAX klom 0,1% en de Franse CAC steeg 0,2%.

De indexfutures wezen op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na het verlies van 0,5% voor de Dow Jones-index en de plus van 0,2% voor de Nasdaq-index donderdag.

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, raakt de kracht er een beetje uit bij de aandelenmarkten na de uitstekende gang van zaken sinds begin van dit jaar. Hij wijst er op dat beleggers even een pas op de plaats maken om te zien of er nog meer in het vat zit. „Er zijn in een geleidelijk tempo wat winstnemingen zichtbaar nu veel koersen op een hoog niveau staan.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond betalingsverwerker Adyen met een min van 1,7% onderaan. Staalgigant ArcelorMittal verloor 1,1%. Shell leverde 0,8% in, onder invloed de terugval van de olieprijzen. De olie- en gasmaatschappij denkt dat de personeelsacties in Moerdijk en Pernis vanmiddag zullen stoppen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 0,4%, ondanks een lager dan voorzien kwartaalverlies.

KPN verstevigde zijn koppositie en steeg 1,7%. Het telecombedrijf zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal licht dalen. De ABN-handelaar zag de kostenbesparingen bij het bedrijf als een positieve ontwikkeling.

Chipmachineproducent ASML klom gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,4%, ondanks een winstwaarschuwing door zijn belangrijke klant Intel.

ABN Amro werd gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,6% meer waard.

Bij de middelgrote fondsen belandde Wereldhave met een verlies van 5,5% onderaan. Het vastgoedbedrijf had in het eerste kwartaal veel last van faillissementen, waaronder van Intertoys, CoolCat en Sissy-Boy.

Fugro daalde 4,7%. De bodemonderzoeker voerde de omzet in het eerste kwartaal duidelijk op, maar het resultaat viel tegen.

Signify zakte 1,8%, hoewel de kwartaalwinst minder daalde dan waarvoor werd gevreesd. Bonsee benadrukt dat het verlichtingsbedrijf last heeft van wintsnemingen na de goede prestatie van de koers in de voorbije weken.

De toeleverancier aan de chipsector Besi verloor 2,3%, na de publicatie van een fors lagere kwartaalwinst en een tegenvallende omzetprognose.

Optiekketen GrandVision daalde 1,7% doordat de winstgevendheid in het eerste kwartaal iets tegenviel.

Speciaalchemieconcern Corbion steeg 1%. De gerealiseerde omzetstijging in het eerste kwartaal ging gepaard met een lager resultaat.

