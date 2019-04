AEX loopt door slippend olie minieme schade op

De AEX-index kabbelde de week uit en eindigde 0,1% lager op 567,18 punten. De AMX daalde 0,3% naar 814,70 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt waren positief gestemd en stegen tot 0,3%, Londen daalde 0,1%

Beleggers kregen een beter dan verwacht Amerikaans groeicijfer voorgeschoteld. In het eerste kwartaal nam de grootste economie wereldwijd met 3,2% toe terwijl een plus van 2,5% was voorzien. Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat het sterke groeicijfer uit de VS een mooie opsteker was na de verdere afzwakking in het laatste kwartaal van vorig jaar. „De economische groei in Amerika werd ondersteund door een opbouw van voorraden vanwege de impact van de handelsoorlog en daarnaast heeft de overheid extra geld uitgegeven.” Wel wijst hij er op dat de vraag vanuit de consumenten is teruggevallen en ook dat de investeringen bij het bedrijfsleven niet overhielden doordat de effecten van de belastingverlagingen er uit zijn gelopen.

De Rabo-econoom gaat er van uit dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) bij de toelichting op het rentebesluit komende week positiever is over het economische klimaat in de VS. „De Fed zal naar verwachting benadrukken dat er onderliggend nog voldoende dynamiek in de Amerikaanse economie zit, maar nog geen reden zal zien om de afwachtende houding bij het rentebeleid te laten varen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen viel betalingsverwerker Adyen 1,1% terug. Staalgigant ArcelorMittal verloor 2%. RD Shell leverde 1,4% in, onder invloed de sterke terugval van de olieprijzen en de zwakke cijfers van de Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil. De personeelsacties in Moerdijk en Pernis zijn vanmiddag opgeschort.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zakte 0,7%, ondanks een lager dan voorzien kwartaalverlies.

KPN had de koppositie in handen en steeg 1,8%. Het telecombedrijf zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal licht dalen.

Chipmachineproducent ASML klom gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,8%, ondanks een winstwaarschuwing door zijn belangrijke klant Intel.

ABN Amro werd gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1,1% meer waard.

Bij de middelgrote fondsen belandde Wereldhave met een verlies van 5,3% in de achterhoede. Het vastgoedbedrijf had in het eerste kwartaal veel last van faillissementen, waaronder van Intertoys, CoolCat en Sissy-Boy.

Fugro dook 7,2% omlaag. De bodemonderzoeker voerde de omzet in het eerste kwartaal duidelijk op, maar het resultaat viel zwaar tegen.

Signify zakte 0,9%, hoewel de kwartaalwinst minder daalde dan waarvoor werd gevreesd. Bonsee benadrukt dat het verlichtingsbedrijf last heeft van wintsnemingen na de goede prestatie van de koers in de voorbije weken.

De toeleverancier aan de chipsector Besi verloor 4,1%, na de publicatie van een fors lagere kwartaalwinst en een tegenvallende omzetprognose.

Optiekketen GrandVision daalde 1,4% doordat de winstgevendheid in het eerste kwartaal iets tegenviel.

Speciaalchemieconcern Corbion steeg 1,8%. De gerealiseerde omzetstijging in het eerste kwartaal ging gepaard met een lager resultaat. Intertrust liet na de tik van een dag eerder in reactie op de resultaten een herstel van 2,4% zien. Altice Europe pakte er 4,4% bij.

