KPN wint op lager Damrak

Na tien minuten stond de AEX 0,4% lager op 565,3 punten. De AMX daalde 0,3% naar 814,9 punten.

Elders in Europa leverden de beurzen eveneens in. De Duitse DAX en Franse CAC 40 daalden 0,3% respectievelijk 0,1%.

In Azië was het beeld vanochtend licht negatief. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% lager.

De indexfutures wezen op een vlak begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na het verlies van 0,5% voor de Dow Jones-index en de plus van 0,2% voor de Nasdaq-index donderdag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde staalgigant ArcelorMittal met een min van 1,7% onderaan. ING volgde met een verlies van 1,1%.

KPN won 1%. Het telecombedrijf zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal licht dalen.

Bij de middelgrote fondsen belandde de toeleverancier aan de chipsector Besi met een min van 3,2% onderaan, na de publicatie van een fors lagere kwartaalwinst.

Fugro verloor 1,5%. De bodemonderzoeker voerde de omzet in het eerste kwartaal duidelijk op, maar het resultaat viel iets tegen.

Wereldhave daalde 1,1%. Het vastgoedbedrijf had in het eerste kwartaal veel last van faillissementen, waaronder van Intertoys, CoolCat en Sissy-Boy.

Corbion zakte 1%, doordat de gerealiseerde omzetstijging in het eerste kwartaal gepaard ging met een lager resultaat. Optiekketen GrandVision daalde 0,7% in reactie op zijn kwartaalcijfers.

Verlichtingsbedrijf Signify klom 2%, doordat de omzet en het resultaat in het eerste kwartaal minder daalden dan waarvoor werd gevreesd.