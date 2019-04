Kwartaalcijfers vallen slecht op Damrak

Om tien voor tien stond de AEX 0,2% lager op 566,5 punten. De AMX daalde 0,6% naar 812,9 punten.

Elders in Europa leverden de meeste beurzen eveneens in. De Duitse DAX en de Britse FTSE zakten 0,1% respectievelijk 0,3%. De Franse CAC 40 hield zich redelijk staande.

De indexfutures wezen op een licht lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na het verlies van 0,5% voor de Dow Jones-index en de plus van 0,2% voor de Nasdaq-index donderdag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond staalgigant ArcelorMittal met een min van 1,6% onderaan. Belatingsverwerker Adyen volgde met een verlies van 1,1%. Shell leverde 0,6% in, onder invloed van de terugval van de olieprijzen. De olie- en gasmaatschappij denkt dat de personeelsacties in Moerdijk en Pernis vanmiddag zullen stoppen.

KPN daalde 0,3%. Het telecombedrijf zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal licht dalen.

Chipmachineproducent ASML klom 0,6%, ondanks een winstwaarschuwing door zijn belangrijke klant Intel. Biotechnologiebedrijf Galapagos wist het kwartaalverlies beperkt te houden en won 0,2%.

Bij de middelgrote fondsen belandde Fugro met een verlies van 6% onderaan. De bodemonderzoeker voerde de omzet in het eerste kwartaal duidelijk op, maar het resultaat viel tegen.

Wereldhave daalde 4,4%. Het vastgoedbedrijf had in het eerste kwartaal veel last van faillissementen, waaronder van Intertoys, CoolCat en Sissy-Boy.

De toeleverancier aan de chipsector Besi verloor 2,4%, na de publicatie van een fors lagere kwartaalwinst en een tegenvallende omzetprognose.

Optiekketen GrandVision daalde 1,7% doordat de winstgevendheid in het eerste kwartaal iets tegenviel.

Verlichtingsbedrijf Signify zakte 1,6%, hoewel de kwartaalwinst minder daalde dan waarvoor werd gevreesd.

Speciaalchemieconcern Corbion steeg 0,2%. De gerealiseerde omzetstijging in het eerste kwartaal ging gepaard met een lager resultaat.

