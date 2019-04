Column: hoe relaxed zijn beleggers écht?

Maar belangrijker nog: de grootste risicofactoren lijken te zijn weggenomen. De Fed heeft om te beginnen de risico’s van het tweeledig verkrappen van het monetaire beleid eindelijk ingezien en laat de economie voorlopig weer op zijn beloop. De Europese Centrale Bank heeft daarbij toegezegd dit jaar niet meer aan renteverhogingen te denken. Reken er maar op dat dit volgend jaar ook niet gebeurt.

Brexit

Ten derde: een no-deal Brexit lijkt in elk geval tot de herfst te zijn afgewend. De Britten gaan vrijwel zeker ’gewoon’ meedoen met de Europese verkiezingen. De Chinese macro-cijfers laten bovendien zien dat de honderden miljarden aan stimuleringsmaatregelen en nieuwe kredieten impact hebben. En ten slotte lijkt de handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten aanstaande. De puntjes worden op de i gezet en het fotomomentje tussen Trump en Xi kan elk moment gepland worden.

Het is een grote goednieuwsshow en dit is duidelijk te merken op de financiële markten. Doordat er nu bijna geen identificeerbare risico’s meer over zijn, is de verwachte volatiliteit afgenomen. En dat zie je niet alleen op de aandelenbeurzen, maar ook op de valuta- en de rentemarkten.

Opties

Dit valt ook allemaal af te leiden uit de prijzen van opties op deze markten. Vooral 1-maands opties zijn de laatste weken bijzonder goedkoop. Dat betekent dat de verwachte beweeglijkheid van de onderliggende waarden, zoals bijvoorbeeld EUR/USD of de S&P 500, in de komende maand erg laag is. Op al deze markten zie je dus dat beleggers zich dus bijzonder weinig zorgen maken.

Om een beetje een idee te krijgen hóe ontspannen beleggers zijn, heb ik de implied volatility van de negen grootste valutaparen, de vier belangrijkste punten op de euro- én op de dollarrentecurve, en ook nog eens die van de VIX en de VStoxx op een grote hoop gegooid. Uiteindelijk is daar een Z-score uitgerold. Een score van 0 betekent dat de verwachte volatiliteit gemiddeld is. Alles daaronder wijst juist op een lage beweeglijkheid. Momenteel staat de index op -1,61, ofwel ruim anderhalve standaarddeviatie onder het gemiddeld. Dit is het laagste in jaren.

Verwachte volatiliteit is weggezakt naar laagste niveau in jaren

Ⓒ Bloomberg/Rabobank

Gezien de recente positieve ontwikkelingen is dat wel te begrijpen. Voor de dollar biedt dat overigens een mooie kans. De munt is gewild onder carry traders vanwege de hogere rente ten opzichte van euro of yen. En als het risico op grote en plotselinge schommelingen als laag wordt ingeschat, lijkt het eenvoudig geld verdienen.

Trump

Of is het slechts een tijdelijke stilte, voordat de storm opnieuw losbarst? Er zijn steeds meer berichten dat president Trump zijn pijlen op de Europeanen gaat richten, zeker nu hij de Chinezen op de knieën denkt te hebben gekregen. Voor 22 mei moet hij besluiten of hij tarieven op Europese auto’s wil laten heffen. En het dispuut tussen Boeing en Airbus is niet geheel toevallig ook weer opgelaaid. En wat te denken van de Europese verkiezingen van 23-26 mei? Genoeg risico-events dus in de komende maand, ook al lijkt de markt deze voorlopig nog even voor lief te nemen.