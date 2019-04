Engie stapt uit kolencentrales

De koper is investeringsmaatschappij Riverstone, dat zich specialiseert in energie.

In Nederland gaat het bij de verkoop om de kolencentrale van Rotterdam op de Maasvlakte. In Duitsland gingen drie centrales in de verkoop: Farge2, Zolling3 en Wilhelmshaven4. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 2345 Megawatt.

Volgens Engie neemt door deze verkoop de schuld met ongeveer €200 miljoen af. Volgens Engie past de verkoop in zijn in 2015 opgetuigde strategie van 2015 om de uitstoot te verminderen.

Engie stoot kolencentrales af of sluit ze. Inmiddels is de elektriciteitsopwekking met behulp van kolen met 75% teruggebracht.

Het aandeel van kolen in de totale energie die opgewekt wordt is volgens Engie na de verkoop teruggebracht van 13% naar 4%. Voor uitbreiding in nieuwe energie heeft het voor dit en de jaren tot en met 2021 €12 miljard investeringen gereserveerd.