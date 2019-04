'Marge GrandVision aan zachte kant'

KBC stelt dat de onderliggende omzetgroei bij alle divisies beter was dan verwacht, maar dat dit zich niet vertaalde in sterkere marges. De bank zegt verder dat de consensus-ramingen goed passen bij de prognoses van het bedrijf, met weinig ruimte voor positieve bijstellingen voor de winst. Het advies voor GrandVision bij KBC staat op hold, met een koersdoel van 20 euro.

ING is van mening dat de cijfers van GrandVision redelijk in lijn zijn met de prognoses. De omzet viel wat hoger uit dan verwacht met sterke autonome groei, terwijl het bedrijfsresultaat iets lager uitviel dan de consensus. Al met al is ING neutraal gestemd over het bericht. Het advies is buy, met een koersdoel van 27 euro.

Het aandeel GrandVision noteerde vrijdag omstreeks 09.35 uur een min van 2,3 procent op 19,58 euro.