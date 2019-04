'Tegenvallende outlook bij Besi'

Besi gaf aan voor het lopende kwartaal op een omzetgroei met 5 procent op kwartaalbasis te rekenen. ING stelt dat het tweede kwartaal doorgaans het sterkste kwartaal is voor Besi, met een omzetgroei op kwartaalbasis van gemiddeld 25 tot 30 procent. Al met al is deze tegenvallende prognose niet geheel verrassend gezien de aanhoudend lastige marktomstandigheden in de chipsector.

Besi wist wel met zijn bedrijfsresultaat de verwachtingen te overtreffen, geholpen door kostenbesparingen. ING zegt het positief te vinden dat Besi zich inspant op het gebied van kostencontrole voor margebescherming. Dat kan leiden tot zeer sterke prestaties voor het bedrijf als de chipsector weer gaat aantrekken.

Het advies voor Besi staat op buy, met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel noteerde 09.55 uur vrijwel vlak op 28,16 euro.