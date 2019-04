’Renault wil met Nissan fuseren’

Het voorstel geldt als een eerste stap in onderhandelingen tussen Renault en Nissan, zeggen bronnen tegen de Wall Street Journal. Nissan is volgens hen nog niet tot in detail ingelicht over de plannen van Renault.

De reden voor Renaults fusievoorstel is dat de huidige constructie niet werkt, klinkt het. Nissan is in de huidige alliantie de grootste partij, maar ook de zwakste schakel.