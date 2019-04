'Cijfers Corbion een kleine teleurstelling'

De mindere prestatie van Innovation Patforms zorgde mede voor een daling van het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) van Corbion met 6,7 procent tot bijna 35 miljoen euro. KBC-analisten merken op dat de resultaten van deze divisie moeilijk zijn om te voorspellen, vooral op kwartaalbasis. Het valt hen op dat Corbion zijn prognoses handhaafde.

Een lichtpuntje in het handelsbericht zijn de hogere marges voor de onderdelen Food en Biochemicals. Dit duidt volgens KBC op betere controle in het beheer van materiaalkosten. Ze benadrukken verder dat Corbion een sterke marktpositie heeft verworven in de wereldwijde melkzuurmarkt en over meerdere interessante groeimogelijkheden beschikt zoals PLA-bioplastics en TerraVia/SB Renewable Oils.

ING

ING-analisten hielden rekening met mogelijke uitschieters maar noemen een omzetdaling bij Innovation Platforms van 18 procent op kwartaalbasis ,,een tegenvaller''. De stabiliteit van de winstmarge (ebitda) ziet ING als een opsteker. Ondanks waarschuwingen van Corbion over hogere materiaalkosten is deze amper gedaald. Dat zou volgens analisten komen doordat de prijsstijgingen die Corbion doorvoerde, bleven plakken.

KBC hanteert een hold-advies op Corbion met een koersdoel van 28 euro. ING heeft ook een hold-advies, met een koersdoel van 29 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.10 uur 0,8 procent hoger op 27,28 euro.